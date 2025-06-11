Первые паломники из Хорасан-Резави прибыли в аэропорт Мешхеда

Сегодня, 11 июня, первый рейс с 334 паломниками из Хорасан-Резави на борту, выполненный авиакомпанией "Флайнас", прибыл из Джидды в Мешхед. Самолет приземлился в Международном аэропорту имени Хашеминежада в 11:30 по местному времени.