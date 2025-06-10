Камалванди: Иран пересмотрит уровень сотрудничества с МАГАТЭ в случае принятия антииранской резолюции

«Как и в прошлых случаях, реакция Ирана будет пропорциональной и продуманной. На этот раз ответ будет направлен не только в адрес тройки европейских стран, но и в отношении самого Агентства», — заявил Камалванди в интервью Иранскому радио и телевидению.

По его словам, Тегеран на протяжении долгого времени шёл навстречу МАГАТЭ, сотрудничая даже сверх установленных обязательств. «Если МАГАТЭ не проявит должной благодарности и объективности, мы сократим это сотрудничество до обычного уровня», — подчеркнул он.

Камалванди также отметил, что при желании Ирана ограничить сотрудничество, Агентство не смогло бы выполнять свои функции. Он добавил, что Иран ожидает уважительного отношения к своему взаимодействию и не приемлет давления в форме политизированных резолюций.