10 июн. 2025 г., 05:56
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Камалванди: Иран пересмотрит уровень сотрудничества с МАГАТЭ в случае принятия антииранской резолюции

10 июн. 2025 г., 05:56
??????? ID: 85857054
Камалванди: Иран пересмотрит уровень сотрудничества с МАГАТЭ в случае принятия антииранской резолюции

Тегеран, ИРНА – Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди заявил, что в случае принятия резолюции против Исламской Республики со стороны трёх европейских стран, Иран даст соответствующий ответ не только этим государствам, но и Международному агентству по атомной энергии.

«Как и в прошлых случаях, реакция Ирана будет пропорциональной и продуманной. На этот раз ответ будет направлен не только в адрес тройки европейских стран, но и в отношении самого Агентства», — заявил Камалванди в интервью Иранскому радио и телевидению.

По его словам, Тегеран на протяжении долгого времени шёл навстречу МАГАТЭ, сотрудничая даже сверх установленных обязательств. «Если МАГАТЭ не проявит должной благодарности и объективности, мы сократим это сотрудничество до обычного уровня», — подчеркнул он.

Камалванди также отметил, что при желании Ирана ограничить сотрудничество, Агентство не смогло бы выполнять свои функции. Он добавил, что Иран ожидает уважительного отношения к своему взаимодействию и не приемлет давления в форме политизированных резолюций.

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