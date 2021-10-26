26 окт. 2021 г., 20:08
Journalist ID: 2388
News Code: 84519051
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Иран вошел в четверку стран мира, производящих лекарства от бесплодия

Иран вошел в четверку стран мира, производящих лекарства от бесплодия

Тегеран, 26 октября, ИРНА - Пищевая добавка для беременных является одним из требований к производству фармацевтических продуктов в этой области, которая играет важную роль. Пока сырье для этого лекарства производят только три страны в мире, и к их числу добавился Иран.

По данным ИРНА, препарат, производимый в Иране, является полностью местным и конкурентоспособным с аналогичными мировыми продуктами, более 90% сырья для этого препарата производится в Китае и США, а остальные 10% в Индии и Иране, доля Индии в этом количестве составляет очень низкий, и в последние 2 года он не производился.

Поэтому в настоящее время только три страны в мире производят сырье для этого препарата, в том числе Иран. Этот выпуск предоставил возможности для экспорта этого фармацевтического продукта иранского производства.

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