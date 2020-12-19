19 дек. 2020 г., 14:03
Journalist ID: 2390
News Code: 84153702
0 Persons

Tags

Иран вошел в шестерку стран, производящих оборудование для лечения бесплодия

Иран вошел в шестерку стран, производящих оборудование для лечения бесплодия

Тегеран, 19 декабря, ИРНА – Первый полный пакет оборудования для экстракорпорального оплодотворения сегодня был представлен при присутствии замглавы президента по научным вопросам Сурены Саттари в Тегеране.

Исламская Республика Иран вошла в шестерку стран, производящих оборудование для лечения бесплодия. Иранское инновационное предприятие через 7 лет исследований представило 30 продуктов, включая диагностические наборы, среды для размораживания и замораживания спермы, яйцеклетки и эмбрионов.
Оборудования, используемые в центрах лечения бесплодия в Иране, в основном импортируются. Собственное производство таких оборудований привело к экономии более 50% затрат на лечение бесплодия.
Технологию ЭКО осуществляют в специализированных медицинских учреждениях в условиях амбулаторного лечения. Для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения необходимо получить яйцеклетки, получить сперматозоиды, провести оплодотворение in vitro, вырастить эмбрион, ввести эмбрион в полость матки женщины.

  Следите за нами в Twitter: @irnarussian
 


 

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
9 + 3 =