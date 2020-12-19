Иран вошел в шестерку стран, производящих оборудование для лечения бесплодия

Исламская Республика Иран вошла в шестерку стран, производящих оборудование для лечения бесплодия. Иранское инновационное предприятие через 7 лет исследований представило 30 продуктов, включая диагностические наборы, среды для размораживания и замораживания спермы, яйцеклетки и эмбрионов.

Оборудования, используемые в центрах лечения бесплодия в Иране, в основном импортируются. Собственное производство таких оборудований привело к экономии более 50% затрат на лечение бесплодия.

Технологию ЭКО осуществляют в специализированных медицинских учреждениях в условиях амбулаторного лечения. Для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения необходимо получить яйцеклетки, получить сперматозоиды, провести оплодотворение in vitro, вырастить эмбрион, ввести эмбрион в полость матки женщины.

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