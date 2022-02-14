Позиция администрации Раиси по Центральной Азии: развитие многосторонних отношений

Центральная Азия считается одним из регионов, который после распада СССР пользовался значимым положением в региональных и международных отношениях Ирана, и в настоящее время рассматривается как одна из важнейших региональных подсистем в нашей стране.

13-я администрация в Иране с самого начала работы, даже в предвыборные кампании, объявила стратегическую линию внешней политики в отношениях с соседями.

Важнейшие иностранные поездки иранского президента за первые 6 месяцев срока при новой администрации состоялись в страны Центральной Азии.

Администрация Эбрахима Раиси придает большое значение регионольному сотрудничесту. Вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества является одним из примеров этого подхода.

Общая культура, политические отношения Ирана с азиатскими странами и обширные взаимодействия с Востоком вместо Запада может подготовить почву для передачи новых технологий в Иран.

Кроме того, формирование и укрепление договоров и групп, таких как АСЕАН и ШОС, и создание новых региональных держав при одновременном снижении затрат и экономического процветания могут способствовать дальнейшему соединению интересов стран и сокращению ущербы Ирана от жестких санкций США.

После постоянного членства Ирана в ШОС, которая была создана в 2001 году Китаем, Россией, Казахстаном, Таджикистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном, эта организация может лучше достичь своих заранее определенных целей.

Несомненно, развитие сотрудничества с международными и региональными организациями является одним из важнейших показателей в действующей международной системе.

Вступление Ирана в ШОС: беспроигрышная игра

Изменеие статуса Ирана с наблюдателя в постоянный член в Шанхайской организации сотрудничества является одним из самых значительных достижений иранского правительства в области внешней политики. Ежегодный саммит лидеров стран ШОС прошел 16-17 сентября в прошлом году в Таджикистане.

Важность и позиция этой региональной организации в ходе недавнего визита иранского президента в Москву еще раз были рассмотрены обеими сторонами, и лидеры Ирана и России выразили надежду на сотрудничество в подготовке дорожной карты для долгосрочного сотрудничества между двумя странами в рамках ШОС.

С другой стороны, страны-члены и наблюдатели Шанхайской организации сотрудничества с площадью около четверти (25%) поверхности суши, около 44% населения мира, 25% мирового ВВП, 65% мирового рынка являются крупнейшими производителями и потребителями энеретики в мире: 30% мировых запасов газа, 50% запасов урана и 25% запасов нефти разрушил идеальный однополярный мир США и создал баланс сил в многополярном мире. Эти вопросы приведут к увеличению политического веса Тегерана в мире.

Эксперты считают, что присутствие Ирана в качестве постоянного члена в этой организации, учитывая деятельность и широкое сотрудничество ее членов в политической сфере, безопасности, экономике, торговле, валютно-банковской, энергетической и культурной областях, безусловно, обеспечит лучшее пространство для международных взаимодействий нашей страны.

Помимо того, что Иран извлекает выгоду из преимуществ этой региональной организации, изменение позиции Тегерана в ШОС также будет способствовать укреплению двусторонних отношений.

Сегодня почти все члены Шанхайской организации сотрудничества имеют двусторонние торговые отношения с Ираном. Не исключено, что в результате многие проекты получат многостороннюю поддержку этой организации.

Таким образом, транспортный коридор Север-Юг может соединить Среднюю Азию с межконтинентальным маршрутом из Юго-Восточной Азии через Индию и Иран в Санкт-Петербург и в Европу, а Индия может продолжить строительство важнейшего порта региона - Чабахар на юге Ирана.

Внешняя политика Ирана по Центральной Азии

В документе о 20-летней перспективе Ирана до иранского 1404 г. (2026 г.) , который был озвучен Советом целесообразности страны весной 2004 года, объявлены такие цели: занять первое место в экономическом и научно-техническом областях в регионе Юго-Западной Азии, включая Среднюю Азию, Кавказ, Среднюю Восток и соседние страны.

Иран как игрок в центральноазиатском регионе может играть самые разные роли и может быть эффективным в регионе также как одно государство, одна культура и цивилизация и как один из столпов исламской цивилизации.

Отношения Ирана со странами региона в рамках существующих региональных организаций также являются одной из важнейших частей отношений Ирана и Центральной Азии. По мнению ряда внешнеполитических экспертов, внешняя политика Исламской Республики в Центральной Азии не противоречит подходу многих наиболее влиятельных игроков на сегодняшней сцене.

Кажется, кроме политических интересов в первые годы существования Центральной Азии, культурные интересы были более важны для Ирана, чем когда-либо. Эти интересы включают общие традиции, общую религию и интерес к персидскому языку в регионе.

Экономически подземные ресурсы и запасы являются крупнейшим источником дохода в экономике центральноазиатских республик, и в этом отношении транспортная инфраструктура Ирана может рассматриваться как мост к мировой экономике для стран Центральной Азии.

Таким образом, экономические интересы Ирана в регионе в основном связаны с двумя элементами: транспортная позиция и экономическое сотрудничество в рамках ОЭС и региональной торговли. Поставить политические, экономические и культурные решения на его повестку дня. Представляется, что дипломатия нашей страны в целях развития отношений со странами Центральной Азии может поставить на повестку дня ряд политических, экономических и культурных решений.