Вступление Ирана в ШОС показывает неэффективность угрозы США

"Можно сказать, что эпоха односторонности США уже заканчивается, поскольку общая территория входящих в ШОС стран составляет 34 млн км2, то есть 60 % территории Евразии с общим населением более 3 млрд человек", отметил он.

Хоссейни добавил, что Иран является сильным партнером для ШОС, поэтому он может установить хорошие взаимодействия со странами-членами организации.

По его словам, Иран в дальнейшем сможет подписать с другими странами подобные соглашения как 25-летнее стратегическое партнерство с Китаем. Таким образом влияние санкций сильно уменьшится.

Он отметил, что в случае активного сотрудничества Ирана с основными членами ШОС в регионе, обе стороны пользуются интересами.

Вице-президент также отметил, что президенты Китая и России тепло приветствовали вступление Ирана в ШОС, и заявили об укреплении организации в будущем.

17 сентября на саммите стран Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе подтверждено членство Ирана в ШОС.

Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Душанбе, подписали документ о сотрудничестве, предполагающий начало процесса приема Ирана в организацию.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами - Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В 2017 году полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В работе объединения также принимают участие три страны-наблюдателя (Афганистан, Белоруссия и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).