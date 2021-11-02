Российские эксперты говорят о важной роли Ирана в ШОС

17 сентября на саммите стран Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе Иран стал постоянным членом ШОС.

Членство Ирана в ШОС будет выгодным для развития энергетического сотрудничества

Директор Центра энергетики и безопасности (ЦЭБ) Антон Хлопков в интервью ИРНА заявил, что Иран в рамках ШОС может развивать сотрудничество в сфере энергетики со странами-потребителями нефти и газа в регионе.

Он назвал Индию и Китай основными покупателями иранской нефти, добавив, что экспорт нефти и газа в эти страны и Пакистан может стать выгодным для Тегерана.

"Иран может увеличить экспорт нефти и газа, несмотря на санкции США. Членство Ирана в ШОС окажет важное влияние на торговую структуру внешней торговли страны", отметил он.

Вступление Ирана в ШОС эффективно в борьбе с санкциями

Эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов считает членство Ирана в ШОС очень эффективным в противостоянии незаконным санкциям запада против Исламской Республики.

"Иран, находящийся под санкциями за последние 42 лет, впервые вступил в огромную международную организацию", заявил политолог в интервью ИРНА.

По его словам, членство Ирана в ШОС отвергает утверждения конкретных западных стран, включая США, по поддержке Тегераном терроризма, так как на основе Уставы ШОС ни одна страна, обвиняемая в поддержке терроризма, не может стать членом этой организации.

Присутствие Ирана в ШОС приведет к повышению энергетического потенциала в регионе

"Иран как страна с большим экономическим и энергетическим запасом может ускорить выполнение крупных инфраструктурных проектов", отметил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Политолог считает, что без Ирана не можно развивать транспортный коридор "Север-Юг".

По его словам, Иран является частью решения ряда сложных проблем в регионе, которым нет замены. Он подчеркнул, что членство Ирана в ШОС приведет к расширению ирано-российского сотрудничества.

Вступление Ирана в ШОС уменьшает давление запада

Декан факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Сидоров заявил, что постоянное членство Ирана в ШОС открывает новые возможности для Тегерана, чтобы противостоять односторонним санкциям.

По его словам, сотрудничество Китая, России и Ирана, которые находятся под санкциями США, несомненно, приведет к лучшим достижениям.

Иран – влиятельный игрок в ШОС

"У Ирана историческое влияние на Афганистан, и его членство в ШОС может способствовать решению афганской проблематики", заявил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

Он отметил, что урегулирование региональных кризисов без Тегерана невозможно. С другой страны, присутствие Ирана приведет к расширению торговых связей с региональными государствами.