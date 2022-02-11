Раиси: Исламская Республика по-прежнему привержена девизу «Ни Восток, ни Запад»

Президент Раиси сделал это заявление в своей речи в Тегеране перед пятничной молитвой.

В своем выступлении президент сказал, что победа Исламской революции как символа божественной силы вызвала удивление у всего мира.

"Иранский народ посредством Исламской революции создал новую цивилизацию, которая следует справедливости, свободе и сопротивлению и выступает против угнетения", добавил он.

С 1-го по 11-е февраля в Иране проводятся торжественные мероприятия по случаю 43-й годовщины победы исламской революции в рамках общенациональных акций под названием Десять дней рассвета. 1-е февраля 1979 года после 15-летнего изгнания на родину вернулся основатель исламской революции имам Хомейни, и в конце концов, 22 бахмана (11 февраля), когда армия объявила о своем нейтралитете, победила Исламская революция.