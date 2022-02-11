Алиев поздравил Президента Ирана по случаю Дня победы исламской революции

В письме говорится: «Уважаемый господин Президент, От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Исламской Республики Иран – Дня победы Исламской революции.

Связи между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран исходят из воли наших народов, которые исторически жили в условиях дружбы и добрососедства и разделяли общие духовные ценности. Мы придаем особое значение межгосударственным отношениям, построенным на столь прочной основе.

Развитие сегодня наших двусторонних связей по восходящей вызывает удовлетворение. Политический диалог, взаимные визиты и регулярные встречи на высшем уровне, подписанные документы придают мощный импульс укреплению нашего сотрудничества. Наглядным примером тому служит расширение с каждым днем рамок нашего взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, транспортной и других сферах.

С чувством удовлетворения вспоминаю нашу встречу в Ашгабаде, которая прошла в условиях взаимопонимания. Считаю, что проведенные обстоятельные обмен мнениями и обсуждения внесут вклад в дальнейшее развитие отношений и достижение ими качественно нового этапа.

Убежден, что благодаря совместным усилиям азербайджано-иранские отношения и впредь будут развиваться и укрепляться в интересах двух народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному и братскому народу Ирана – благосостояния и процветания».