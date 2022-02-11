В Вене прошла церемония по случаю годовщины победы Исламской революции

Церемония прошла в посольстве Ирана в Австрии с участием иранских дипломатов на переговорах по отмене санкций и посла Исламской Республики Аббаса Багерпура Ардакани.

Иранская делегация во вторник вернулась в Вену для продолжения 8-го раунда переговоров по отмене санкций.

В понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Иран ожидает принятия необходимых решений, особенно в Вашингтоне. "Снятие санкций и извлечение пользы от экономических дивидендов сделки - наша "красная линия", подчеркнул дипломат.

