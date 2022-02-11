11 февр. 2022 г., 11:01
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В Вене прошла церемония по случаю годовщины победы Исламской революции

В Вене прошла церемония по случаю годовщины победы Исламской революции

Вена, 11 февраля, ИРНА – Церемония по случаю 43-й годовщины победы Исламской революции в четверг прошла в Вене.

Церемония прошла в посольстве Ирана в Австрии с участием иранских дипломатов на переговорах по отмене санкций и посла Исламской Республики Аббаса Багерпура Ардакани.
Иранская делегация во вторник вернулась в Вену для продолжения 8-го раунда переговоров по отмене санкций.
В понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Иран ожидает принятия необходимых решений, особенно в Вашингтоне. "Снятие санкций и извлечение пользы от экономических дивидендов сделки - наша "красная линия", подчеркнул дипломат.
 

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