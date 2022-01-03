Багери прибыл в Вену для возобновления переговоров по отмене санкций

Проверка отмены санкций США против Ирана и определение механизма минимизации риски повторного выхода США из ядерной сделки считаются основной повесткой переговоров на следующие дни.

Ранее главный переговорщик Ирана в Тегеране заявил о хорошем прогрессе на переговорах по отмене санкций в Вене.

Указав на так называемых переписках между двумя сторонами, Багери заявил о проведении заседании на тему проверки отмены санкций с координатором Совместной комиссии по СВПД и европейскими сторонами.

Он выразил надежду на серьезную работу над вопросом снятия санкций после новогодних каникул.