Переговоры по отмене санкций: интенсивные встречи переговорщиков в Вене

Глава иранской делегации, который в понедельник прибыл в Вену для возобновления переговоров, вчера провел совместную встречу с переговорщиками «евротройки» и представителем ЕС Энрике Морой.

Старший переговорщик РФ на переговорах по отмене санкций в Вене Михаил Ульянов также в Twitter сообщил о встрече с делегацией США по ядерной сделке.

«Некоторые не хотят извлечь урок из неудачной политике максимального давления. Иранцы имеют полное право требовать гарантии, чтобы предотвратить повторение этой катастрофической авантюры», добавил он.

В воскресенье состоялась встреча рабочей группы по вопросу снятия санкций с Ирана, она прошла в рамках переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Багери Кани в понедельник утром отправился в Вену, чтобы продолжать переговоры по отмене санкций в Вене. Он и представители группы "пятерки" в пятницу вернулись в столицы своих государств для политических консультаций.

Напомним, восьмой раунд переговоров по отмене санкций начался 27 декабря в столице Австрии.