Переговоры по отмене санкций: интенсивные встречи переговорщиков в Вене

Глава иранской делегации, который в понедельник прибыл в Вену для возобновления переговоров, вчера провел совместную встречу с переговорщиками «евротройки» и представителем ЕС Энрике Морой.
Старший переговорщик РФ на переговорах по отмене санкций в Вене Михаил Ульянов также в Twitter сообщил о встрече с делегацией США по ядерной сделке.
«Некоторые не хотят извлечь урок из неудачной политике максимального давления. Иранцы имеют полное право требовать гарантии, чтобы предотвратить повторение этой катастрофической авантюры», добавил он.
В воскресенье состоялась встреча рабочей группы по вопросу снятия санкций с Ирана, она прошла в рамках переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Багери Кани в понедельник утром отправился в Вену, чтобы продолжать переговоры по отмене санкций в Вене. Он и представители группы "пятерки" в пятницу вернулись в столицы своих государств для политических консультаций.
Напомним, восьмой раунд переговоров по отмене санкций начался 27 декабря в столице Австрии.
Тегеран, 19 января, ИРНА – Старший переговорщик Ирана Али Багери Кани во вторник провел встречи с представителями группы «евротройки» и координатором Совместной комиссии по СВПД.
Глава иранской делегации, который в понедельник прибыл в Вену для возобновления переговоров, вчера провел совместную встречу с переговорщиками «евротройки» и представителем ЕС Энрике Морой.
Похожие новости
-
Переговоры по снятию санкций в Вене: конфликт интересов стран-участниц СВПД
Вена, 17 января, ИРНА – Несмотря на тот факт, что переговоры по отмене санкций продвигаются…
-
Продолжение дипломатических консультаций Багери в Вене
Тегеран, 18 января, ИРНА - После двухдневного перерыва возобновились дипломатические консультации…
-
Иран не намерен тратить время на переговоры в Вене
Тегеран, 17 января. ИРНА — Иран не будет тратить время на переговоры в Вене по отмене санкций…
Your Comment