Иран не намерен тратить время на переговоры в Вене

"Я заверил китайских властей, что Иран не играет со временем и не пытается сорвать переговоры, и что мы внесли конструктивные, позитивные и реалистичные предложения за столом переговоров в Вене", сказал министр.
По словам главы иранской дипломатии, Китай играет конструктивную и рациональную роль в переговорах по ядерной сделке с Ираном, особенно в недавних переговорах в Вене по отмене санкций против Тегерана.
"Мы ценим поддержку Китая на переговорах в Вене, и я надеюсь, что Китай продолжит поддерживать позицию Ирана", добавил он.
Он добавил, что на переговорах в Вене Китай всегда выступает против жестоких односторонних санкций, введенных США в отношении стран, включая Иран, и осуждает запугивание США.
Амир Абдоллахиян подчеркнул, что Китай и Россия поддерживают конструктивный план Ирана, но западные страны, в том числе США, пока не выдвинули на переговорах никаких новаторских предложений.
"Если другие стороны смогут возобновить свои обязательства по иранской ядерной сделке, Иран также вернется к своим обязательствам, основанным на соглашении. Если Иран сможет получить ожидаемые экономические выгоды от соглашения, то же самое получат и все стороны", резюмировал министр.
Тегеран, 17 января. ИРНА — Иран не будет тратить время на переговоры в Вене по отмене санкций США и восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в интервью китайскому телеканалу «CGTN» заявил в понедельник глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян.
"Я заверил китайских властей, что Иран не играет со временем и не пытается сорвать переговоры, и что мы внесли конструктивные, позитивные и реалистичные предложения за столом переговоров в Вене", сказал министр.
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