15 янв. 2022 г., 10:03
Journalist ID: 2390
News Code: 84613546
0 Persons

Tags

Переговоры по отмене санкций продвигаются вперед в Вене

Переговоры по отмене санкций продвигаются вперед в Вене

Тегеран, 15 января, ИРНА – Наряду с прогрессом на переговорах, главы дипломатических делегаций, ведущих переговоры об отмене санкций, временно вернулись в столицы своих государств на два дня для проведения консультаций по окончательным решениям.

Переговоры в Вене в пятницу продолжались с двусторонними и многосторонними встречами старшего переговорщика Ирана Али Багери Кани с координатором Совместной комиссии по СВПД Энрике Морой. Глава делегации Ирана вчера также провел встречу с представителями стран "евротройки".
Возвращение глав дипломатических делегаций в столицы своих государств не приведет к приостановлению восьмого раунда, а экспертные переговоры без остановки продолжаются.
Глава делегации РФ на переговорах Михаил Ульянов также в четверг отметил: "Мы должны договориться о том, кто, что и когда будет делать для полного восстановления ядерной сделки".
Европейский информированный источник также сообщил ИРНА, что сузились разногласия на переговорах в Вене, и участники ведут трудные дискуссии о том, как реализовать возможное соглашение.
Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян также выразил надежду на реалистичный взгляд западных стран на переговорах для достижения хорошего соглашения, и подверг критике отсутствие инициативы со стороны стран "евротройки" и США.

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha