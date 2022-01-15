Переговоры по отмене санкций продвигаются вперед в Вене

Переговоры в Вене в пятницу продолжались с двусторонними и многосторонними встречами старшего переговорщика Ирана Али Багери Кани с координатором Совместной комиссии по СВПД Энрике Морой. Глава делегации Ирана вчера также провел встречу с представителями стран "евротройки".

Возвращение глав дипломатических делегаций в столицы своих государств не приведет к приостановлению восьмого раунда, а экспертные переговоры без остановки продолжаются.

Глава делегации РФ на переговорах Михаил Ульянов также в четверг отметил: "Мы должны договориться о том, кто, что и когда будет делать для полного восстановления ядерной сделки".

Европейский информированный источник также сообщил ИРНА, что сузились разногласия на переговорах в Вене, и участники ведут трудные дискуссии о том, как реализовать возможное соглашение.

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян также выразил надежду на реалистичный взгляд западных стран на переговорах для достижения хорошего соглашения, и подверг критике отсутствие инициативы со стороны стран "евротройки" и США.