14 янв. 2022 г., 13:52
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Амир Абдоллахиян: У Ирана и Китая хорошие и прочные отношения

Амир Абдоллахиян: У Ирана и Китая хорошие и прочные отношения

Тегеран, 14 января, ИРНА - Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Иран и Китай, две великие цивилизации Западной и Восточной Азии, исторически имели хорошие, стабильные и прочные отношения.

Во время своего вчерашнего визита в Уси министр иностранных дел изложил свои взгляды на ход исторических отношений между Ираном и Китаем, которые были опубликованы в китайской газете Global Times.

Во вступлении к своей записке он пожелал китайскому народу всего наилучшего, сказав: «Я прибыл в Китай по случаю начала 2022 года и накануне китайского Нового года и солнечного 1401 года».

«В новом правительстве мы сталкиваемся с еще большим ускорением отношений, - сказал он. - В двусторонних отношениях у нас хорошая координация и разнообразие в различных вопросах, и мы добились большого прогресса в различных вопросах в интересах обеих сторон».

По его словам, «стратегические вопросы стоят на повестке дня двух стран, и эти вопросы создали новую литературу в переписке президентов двух стран».

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