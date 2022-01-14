Амир Абдоллахиян: У Ирана и Китая хорошие и прочные отношения

Во время своего вчерашнего визита в Уси министр иностранных дел изложил свои взгляды на ход исторических отношений между Ираном и Китаем, которые были опубликованы в китайской газете Global Times.

Во вступлении к своей записке он пожелал китайскому народу всего наилучшего, сказав: «Я прибыл в Китай по случаю начала 2022 года и накануне китайского Нового года и солнечного 1401 года».

«В новом правительстве мы сталкиваемся с еще большим ускорением отношений, - сказал он. - В двусторонних отношениях у нас хорошая координация и разнообразие в различных вопросах, и мы добились большого прогресса в различных вопросах в интересах обеих сторон».

По его словам, «стратегические вопросы стоят на повестке дня двух стран, и эти вопросы создали новую литературу в переписке президентов двух стран».