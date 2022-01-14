Амир Абдоллахиян подчеркнул необходимость всестороннего развития отношений с Китаем

Хосейн Амир Абдоллахиян, возглавляющий делегацию высокого уровня в Китае, встретился с Ван И, членом Государственного совета Китая и министром иностранных дел.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр политических, экономических, торговых, консульских и культурных вопросов, а также региональные и международные вопросы, а также обменялись мнениями о путях развития сотрудничества в этих сферах.

Амир Абдуллахян поздравил с китайским Новым годом, передал от Раиси теплое приветствие президенту КРН и передал письменное послание президента своему китайскому коллеге, назвав его важным посланием.

Подчеркнув поддержку Исламской Республикой Иран политики единого Китая, он подчеркнул готовность Тегерана к всестороннему развитию отношений.

Касаясь планов по празднованию 50-летия установления политических отношений между двумя странами, министр иностранных дел страны поблагодарил Китай за конструктивное сотрудничество в предоставлении более 110 миллионов доз вакцины.

Амир Абдоллахиян, коснувшись согласия правительственной делегации с открытием Генерального консульства Китая в Бендер-Аббасе, выразил надежду, что это будет способствовать развитию общественных и торговых отношений между двумя странами.

Объясняя последнее состояние сотрудничества двух стран в различных сферах, глава дипаппарата подчеркнул решимость иранского правительства выполнять все инфраструктурные соглашения с Пекином.

Он назвал широкое сотрудничество Ирана с соседними и дружественными странами региона одним из приоритетов внешней политики правительства и подчеркнул постоянную конструктивную роль Исламской Республики в региональном развитии, включая поддержание и укрепление безопасности передачи энергии.

Напомнив о важности культурных отношений и общих возможностях древних цивилизаций Ирана и Китая, министр иностранных дел счел заинтересованность иранских художников в развитии сотрудничества в области искусства ценной возможностью воспользоваться этим потенциалом отношений.

Также после встречи, ссылаясь на свою встречу с министром иностранных дел Китая, министр иностранных дел написал в своем Twitter-аккаунте: «Мы достигли важного консенсуса по широкому кругу вопросов, в том числе по советнику правительства и министру иностранных дел Китая Ван И, по широкому кругу программ сотрудничества и консультаций по переговорам в Вене».

Министр иностранных дел продолжил: «Я надеюсь, что отношения между двумя странами войдут в свое второе пятидесятилетие прыжком; Я также желаю, чтобы Зимние игры в Пекине, которые пройдут в рамках Праздника китайской весны, принесли миру радость и жизненную силу в условиях коронавируса».