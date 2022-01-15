Амир Абдоллахиян заявил о выполнении 25-летнего соглашения Ирана с Китаем

Министр иностранных дел Ирана после встречи со своим китайским коллегой заявил, что стороны договорились о начале реализации 25-летнего стратегического и долгосрочного соглашения Ирана с сегодняшнего дня.
Кроме обсуждения региональных и международных вопросов, Амир Абдоллахиян отметил: "Я передал послание иранского президента его китайскому коллеге Си Цзиньпину в ходе данного визита".
Говоря о переговорах по отмене санкций в Вене, глава внешнеполитического ведомства Ирана заявил о положительной роли представителя Китая наряду с Россией на переговорах в поддержке ядерных прав Исламской Республики и снятия санкций.
Он выразил надежду на реалистичный взгляд западных стран на переговорах для достижения хорошего соглашения, и подверг критике отсутствие инициативы со стороны стран "евротройки" и США.
Иранский главный дипломат вновь заявлял о готовности Ирана для достижения хорошего соглашения в кратчайший срок.
Тегеран, 15 января, ИРНА – Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян в конце своего визита в Пекин сообщил о выполнении 25-летнего стратегического соглашения Ирана с Китаем о сотрудничестве с сегодняшнего дня.
Министр иностранных дел Ирана после встречи со своим китайским коллегой заявил, что стороны договорились о начале реализации 25-летнего стратегического и долгосрочного соглашения Ирана с сегодняшнего дня.
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