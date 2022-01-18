Продолжение дипломатических консультаций Багери в Вене

Али Багери, прибывший сегодня утром в австрийскую столицу, впервые встретился с представителями Евросоюза и трех европейских стран. Параллельно проходят экспертные встречи по разным темам.

Багери и представители трех европейских стран вернулись в свои столицы в прошлую пятницу для некоторых консультаций. Разумеется, в эти дни продолжались экспертные переговоры, и заседания рабочей группы по отмене санкций и исполнительных мер (третья рабочая группа) проходили в гостинице «Кобург» в Вене с участием иранских экспертов и группы «Большой пятерки».