18 янв. 2022 г., 10:05
Journalist ID: 2388
News Code: 84617549
0 Persons

Продолжение дипломатических консультаций Багери в Вене

Продолжение дипломатических консультаций Багери в Вене

Тегеран, 18 января, ИРНА - После двухдневного перерыва возобновились дипломатические консультации между высшим переговорщиком Ирана на переговорах в Вене.

Али Багери, прибывший сегодня утром в австрийскую столицу, впервые встретился с представителями Евросоюза и трех европейских стран. Параллельно проходят экспертные встречи по разным темам.

Багери и представители трех европейских стран вернулись в свои столицы в прошлую пятницу для некоторых консультаций. Разумеется, в эти дни продолжались экспертные переговоры, и заседания рабочей группы по отмене санкций и исполнительных мер (третья рабочая группа) проходили в гостинице «Кобург» в Вене с участием иранских экспертов и группы «Большой пятерки».

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha