Переговоры по снятию санкций в Вене: конфликт интересов стран-участниц СВПД

Старший переговорщик и замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани, который в пятницу временно вернулся в Тегеран для политических консультаций, сегодня в понедельник прибудет в Вену. Вчера также прошло заседание рабочей группы по отмене санкций в столице Австрии.

Главные дипломаты Ирана, России, Китая, Германии, Франции и Великобритании в рамках переговорного процесса в Вене обсуждают возобновление ядерной сделки 2015 года и требования Тегерана по проверке отмены санкций и предоставлении соответствующих гарантий.

Другая сторона переговоров, США, как нарушитель ядерного соглашения непрямо участвует в переговорах, чтобы изучить действия бывшей администрации и условия возвращения Вашингтона в СВПД.

Евросоюз на переговорах играет нейтральную роль как координатор диалогов, но каждая страна преследует разные национальные интересы, которые очень сложно можно интегрировать в единый рабочий дискурс.

Китай и Россия делятся с Ираном общей позицией по возобновлению ядерной сделки, и способствуют ЕС продвигать переговоры.

Старший переговорщик РФ Михаил Ульянов также считает, что переговоры в Вене продвигаются вперед, и можно достичь соглашения до следующего месяца. Ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, в вопросе переговоров по иранской ядерной программе есть реальный прогресс.

Страны группы "евротройки", которые в начале переговоров сыграли деструктивную роль, объявив сфабрикованные сроки, теперь смиряются с фактами.

"В настоящее время мы обсуждаем, как можно перевести согласованные вопросы в слова и вписать в документ. Сейчас мы все активнее работаем над третьим приложением о выполнении и последовательности реализации (возможного соглашения)", сообщил ИРНА информированный чиновник.

На этом этапе темп переговоров все больше зависит от конфликта интересов и общих позиций стран-участниц СВПД.