Президент Таджикистана поздравил с годовщиной победы Исламской революции

Он поздравил иранского президента Эбрахима Раиси с годовщиной победы Исламской революции, выразив удовлетворение достижениями сотрудничества между двумя странами.
Рахмон также выразил уверенность в развитии связей с Ираном в дальнейшем.
Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин также поздравил иранского коллегу Хоссейна Амира Абдоллахияна с 43-й годовщиной победы Исламской революции.
В Тегеране и других городах Ирана началось шествие по случаю годовщины победы Исламской революции на автомобилях и мотоциклах.
В этом году шествие проходит на автомобилях и мотоциклах в связи с ситуацией с COVID-19.
В Тегеране и других городах страны с 10:00 утра (9:30 по мск) проходят праздничные шествия. Люди скандируют лозунги в поддержку Исламской революции, которая положила конец монархии в стране. Демонстранты также скандируют антиамериканские и антиизраильские лозунги.
Отметим, что с 1-го по 11-е февраля в Иране проводятся торжественные мероприятия по случаю 41-летней годовщины революции в рамках общенациональных акций под названием Десять дней рассвета.1 февраля 1979 года после 15-летнего изгнания на родину вернулся основатель исламской революции имам Хомейни, и в конце концов, 22 бахмана (11 февраля), когда армия объявила о своем нейтралитете, победила Исламская революция.
Тегеран, 11 февраля, ИРНА – Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своей поздравительной телеграмме по случаю 43-й годовщины победы Исламской революции призвал к расширению всеобщих связей с Ираном.
Он поздравил иранского президента Эбрахима Раиси с годовщиной победы Исламской революции, выразив удовлетворение достижениями сотрудничества между двумя странами.
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