Генеральный прокурор Таджикистана посетил центр статистики и информационных технологий судебной власти Ирана

Рахмон, который находится с визитом в Тегеране, сегодня провел встречу с главой центра статистики и информационных технологий судебной власти Ирана Мохаммадом Каземи-Фардом.

Иранский чиновник на этой встрече выразил готовность обмениваться опытом в области электролизации судебных процедур с Таджикистаном.

Генеральный прокурор Таджикистана также заявил об интересе к сотрудничеству с Ираном в сфере электронных судебных достижений.