9 февр. 2022 г., 14:59
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Генеральный прокурор Таджикистана посетил центр статистики и информационных технологий судебной власти Ирана

Генеральный прокурор Таджикистана посетил центр статистики и информационных технологий судебной власти Ирана

Тегеран, 9 февраля, ИРНА - Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон и сопровождающая делегация посетили центр статистики и информационных технологий судебной власти, и знакомили с электронными достижениями судебной власти Ирана.

Рахмон, который находится с визитом в Тегеране, сегодня провел встречу с главой центра статистики и информационных технологий судебной власти Ирана Мохаммадом Каземи-Фардом.
Иранский чиновник на этой встрече выразил готовность обмениваться опытом в области электролизации судебных процедур с Таджикистаном.
Генеральный прокурор Таджикистана также заявил об интересе к сотрудничеству с Ираном в сфере электронных судебных достижений.

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