Таджикистан призвал к расширению двусторонних связей с Ираном

Мухриддин во время пресс-конференции в среду рассказал о перспективах отношений Тегерана и Душанбе в 2022 году.

Глава МИД Таджикистана заявил, что недавний визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Таджикистан был сосредоточен в основном на отношениях и обновлении внешней политики двух государств по отношению друг к другу, что вызвало дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в политической, экономической, коммерческой, технической и культурной областях.

Указав на уровень отношений между Ираном и Таджикистаном, он подчеркнул, что Таджикистан всегда стремился к расширению двусторонних отношений с Исламской Республикой Иран и призывает к дальнейшему укреплению и расширению сотрудничества.