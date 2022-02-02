2 февр. 2022 г., 18:10
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News Code: 84636610
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Таджикистан призвал к расширению двусторонних связей с Ираном

Таджикистан призвал к расширению двусторонних связей с Ираном

Тегеран, 2 февраля. ИРНА — Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявил в среду, что Душанбе выступает за расширение двусторонних отношений с Тегераном.

Мухриддин во время пресс-конференции в среду рассказал о перспективах  отношений Тегерана и Душанбе в 2022 году.

Глава МИД Таджикистана заявил, что недавний визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Таджикистан был сосредоточен в основном на отношениях и обновлении внешней политики двух государств по отношению друг к другу, что вызвало дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в политической, экономической, коммерческой, технической и культурной областях.

Указав на уровень отношений между Ираном и Таджикистаном, он подчеркнул, что Таджикистан всегда стремился к расширению двусторонних отношений с Исламской Республикой Иран и призывает к дальнейшему укреплению и расширению сотрудничества.

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