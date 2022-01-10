10 янв. 2022 г., 13:35
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Иран и Таджикистан планируют увеличить торговый оборот до 500 млн евро

Иран и Таджикистан планируют увеличить торговый оборот до 500 млн евро

Тегеран, 10 января, ИРНА – Посол Таджикистана в Иране Низомиддин Зохиди в понедельник заявил, что Тегеран и Душанбе стремятся увеличить торговый оборот до 500 млн евро.

Он на конференции "Перспективы отношений Ирана и Таджикистана" по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений двух стран заявил, что Исламская Республика Иран был одной из первых стран, которые признали независимость Таджикистана в 1976 году.
По его словам, до сих пор Иран и Таджикистан подписали 160 документов о сотрудничестве. Говоря о долгосрочных целей в торговых и экономических отношений двух стран, Зохиди заявил, что обе страны договорились увеличить торговый оборот до 500 млн евро.
"Объем торгового оборота между Ираном и Таджикистаном вырос в 3 раза за последние три месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", отметил он.
Таджикский посол назвал выгодным постоянное членство Ирана в ШОС для всех стран региона.
Зохиди также сообщил, что культурные дни Таджикистана в текущем году пройдут в Тегеране.

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