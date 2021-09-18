Раиси: усиление взаимодействия повысит уровень сотрудничества Тегеран-Душанбе

Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси и президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретились в субботу утром и в ходе встречи, обращаясь к общей религии, культуре и языку двух народов, они выразили надежду, что усилиями официальных лиц двух стран откроется новая глава в процветании отношений и сотрудничества между двумя странами в экономической сфере, культурная и политическая сфера.

на встрече Президент сказал, что у двух стран есть хорошие возможности для расширения двусторонних отношений и сотрудничества, добавив, что углубление и укрепление двусторонних отношений и взаимодействия станет основой для повышения уровня регионального сотрудничества между двумя странами.

«Официальные лица Ирана и Таджикистана должны установить стабильные и всесторонние отношения между двумя персоязычными странами посредством регулярных встреч и двусторонних переговоров, которые должны стать образцом на региональном уровне», - заявил он.