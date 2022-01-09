Раиси поздравил Рахмона с 30-летием установления таджикско-иранских дипотношений

"Искренне поздравляю Вас, Ваше Превосходительство, а также народ Вашей страны с тридцатилетием установления дипломатических отношений между Исламской Республикой Иран и Республикой Таджикистан", говорится в послании Раиси.

"Отрадно, что за прошедшие три десятилетия, две страны, пользуясь древними историческими, культурными, цивилизационными и языковыми общностями, смогли достичь достаточно высокого уровня отношений в двустороннем формате, а также на региональной и международной арене, к тому же, с учетом имеющегося весомого потенциала двух стран существует возможность повышения показателей сотрудничества, особенно в экономическом секторе, до желаемой отметки", сказал иранский президент.

"В этом контексте, по итогам моего первого официального визита в прекрасный Таджикистан, две страны достигли договорённостей включить в повестку дня рабочих программ соответствующих ответственных ведомств сторон создание необходимых предпосылок для повышения уровня экономического сотрудничества, с тем чтобы открыть новую главу в многоплановых связях при поддержке политического доверия", добавил Раиси.

"Надеюсь, что с учетом существующей политической воли и совместными усилиями мы станем свидетелями расширения всесторонних связей народов Ирана и Таджикистана в вопросах обеспечения взаимных интересов", подчеркнул он.

"По милости Всевышнего, желаю Вам, Ваше Превосходительство и Вашей уважаемой семье здоровья и успехов, а дорогому и благородному народу Республики Таджикистан — благополучия", резюмировал президент.