"Ввиду славной, почетной и мученической кончины генерал-лейтенанта КСИР Амира Али Хаджизаде от рук позорного сионистского режима, основываясь на предложении главнокомандующего КСИР и ваших ценных качествах и опыте, я назначаю вас командующим Воздушно-космическими силами КСИР", - говорится в указе аятоллы Хаменеи. Ранее Мусави занимал пост заместителя главы ВКС КСИР.
Аятолла Хаменеи назначил нового главу ВКС КСИР
14 июн. 2025 г., 14:44
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Тегеран, 14 июня. ИРНА – Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи совим указом назначил Генерал-майора Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджида Мусави командующим Воздушно-космическими силами (ВКС) КСИР.
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