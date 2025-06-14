Аятолла Хаменеи назначил нового главу ВКС КСИР

"Ввиду славной, почетной и мученической кончины генерал-лейтенанта КСИР Амира Али Хаджизаде от рук позорного сионистского режима, основываясь на предложении главнокомандующего КСИР и ваших ценных качествах и опыте, я назначаю вас командующим Воздушно-космическими силами КСИР", - говорится в указе аятоллы Хаменеи. Ранее Мусави занимал пост заместителя главы ВКС КСИР.