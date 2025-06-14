14 июн. 2025 г., 16:25
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85862719
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Багаи: главное внимание дипломатов страны сосредоточено на противодействии агрессии врага

14 июн. 2025 г., 16:25
Новости ID: 85862719
Багаи: главное внимание дипломатов страны сосредоточено на противодействии агрессии врага

Тегеран, 14 июня — ИРНА. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, в ответ на вопросы журналистов о переговорах, запланированных на воскресенье в Маскате, заявил, что в настоящее время главное внимание иранской дипломатии сосредоточено на борьбе с агрессией против страны.

 «Нашим основным приоритетом сейчас является противостояние агрессии врага», подчеркнул он.

Багаи добавил, что враги дипломатии и мира навязали жестокую войну иранскому народу, и США, несмотря на свои заявления о готовности к диалогу и дипломатии, поддерживают агрессивные действия израильского режима, включая атаки на мирные ядерные объекты Ирана. Он отметил, что в условиях продолжающихся атак Израиля на Иран участие в переговорах с теми, кто является главным союзником агрессора, не имеет смысла, пока эти действия не будут остановлены.

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