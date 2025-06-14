Багаи: главное внимание дипломатов страны сосредоточено на противодействии агрессии врага

«Нашим основным приоритетом сейчас является противостояние агрессии врага», подчеркнул он.

Багаи добавил, что враги дипломатии и мира навязали жестокую войну иранскому народу, и США, несмотря на свои заявления о готовности к диалогу и дипломатии, поддерживают агрессивные действия израильского режима, включая атаки на мирные ядерные объекты Ирана. Он отметил, что в условиях продолжающихся атак Израиля на Иран участие в переговорах с теми, кто является главным союзником агрессора, не имеет смысла, пока эти действия не будут остановлены.