Заявление ШОС в связи с военными ударами Израиляпо территории Ирана

"Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выражают серьезную обеспокоенность эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и решительно осуждают военные удары Израиля по территории Исламской Республики Иран 13 июня 2025 года.

Подобные агрессивные действия против гражданских объектов, включая ядерно-энергетическую инфраструктуру, которые привели к гибели мирных жителей, являются грубым нарушением принципов и норм международного права и Устава Организации Объединённых Наций (ООН), посягательством на суверенитет Ирана.

Они наносят ущерб региональной и международной безопасности, чреваты серьезными последствиями для глобального мира и стабильности. Государства-члены ШОС твердо выступают за урегулирование ситуации вокруг ядерной программы Ирана исключительно мирным, политико-дипломатическим путем.

Государства-члены ШОС выражают искренние соболезнования народу и правительству Исламской Республики Иран.

Государства-члены ШОС, строго следуя целям и принципам Устава ООН и Хартии ШОС, считают недопустимыми любые противоправные действия, направленные против государств-членов ШОС, и подтверждают свою неизменную приверженность укреплению международного мира и безопасности".