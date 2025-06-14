Арагчи: продолжение непрямых переговоров между Ираном и США в нынешних условиях — необоснованно

Арагчи подчеркнул, что враждебные действия Израиля против Ирана стали возможны благодаря прямой поддержке Вашингтона, о чём свидетельствуют заявления и действия американского президента. Он напомнил о неоднократных нарушениях суверенитета Ирана со стороны Израиля, включая удары по ядерным объектам и жилым районам, в результате которых погибли иранские военные, учёные, женщины и дети. Министр призвал к решительной международной реакции и осуждению агрессии со стороны Израиля.

Глава МИД Ирана отметил, что международное сообщество, включая страны, заявляющие о приверженности принципам мира и верховенства права, обязано осудить подобные преступные действия и оказать давление на Израиль с целью прекращения агрессии.

Арагчи также раскритиковал недавнюю резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ по иранской ядерной программе, выдвинутую США и тремя европейскими странами. По его словам, эта резолюция стала предлогом для агрессивных действий Израиля, в том числе по ударам по мирным ядерным объектам, что является грубым нарушением международного права.

Министр подчеркнул, что Иран продолжит дипломатические усилия для привлечения внимания мирового сообщества к дестабилизирующим действиям Израиля. Он призвал ЕС и постоянных членов Совета Безопасности ООН занять ответственную позицию, осудить израильскую агрессию и привлечь виновных к ответственности.

Арагчи заявил, что Исламская Республика Иран решительно намерена защищать свой народ, территорию и национальную безопасность, и оставляет за собой право на ответ в рамках международного права.