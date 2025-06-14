14 июн. 2025 г., 18:13
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85862791
T T
3 Persons

Баку не допустит использования своей территории для нападения на Иран

14 июн. 2025 г., 18:13
Новости ID: 85862791
Баку не допустит использования своей территории для нападения на Иран

Тегеран, 14 июня. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым поблагодарил Баку за выраженные соболезнования в связи с гибелью иранских военных в результате израильского нападения и подчеркнул, что атака на ядерные объекты Ирана стала грубым нарушением всех международных норм.

В ходе беседы глава МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с гибелью ряда иранских военных, включая генерала Багери, и передал слова поддержки от имени правительства и народа Азербайджана.

Байрамов также заявил, что Азербайджанская Республика ни при каких обстоятельствах не допустит использования своей территории или воздушного пространства для агрессии против Ирана или других стран.

Арагчи, в свою очередь, назвал вооружённое нападение Израиля на Иран явным нарушением национального суверенитета и международного права. Он отметил, что подобные действия ставят под угрозу глобальный мир и безопасность, и Иран оставляет за собой право на решительный ответ в рамках законной самообороны.

Глава МИД Ирана подчеркнул, что атака на ядерные объекты страны стала пересечением всех "красных линий", установленных международными соглашениями по обеспечению неприкосновенности мирных ядерных объектов. Он призвал все страны к осуждению этих действий и привлечению виновных к ответственности.

3 Persons

Ваш комментарий

You are replying to: .