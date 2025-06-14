Баку не допустит использования своей территории для нападения на Иран

В ходе беседы глава МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с гибелью ряда иранских военных, включая генерала Багери, и передал слова поддержки от имени правительства и народа Азербайджана.

Байрамов также заявил, что Азербайджанская Республика ни при каких обстоятельствах не допустит использования своей территории или воздушного пространства для агрессии против Ирана или других стран.

Арагчи, в свою очередь, назвал вооружённое нападение Израиля на Иран явным нарушением национального суверенитета и международного права. Он отметил, что подобные действия ставят под угрозу глобальный мир и безопасность, и Иран оставляет за собой право на решительный ответ в рамках законной самообороны.

Глава МИД Ирана подчеркнул, что атака на ядерные объекты страны стала пересечением всех "красных линий", установленных международными соглашениями по обеспечению неприкосновенности мирных ядерных объектов. Он призвал все страны к осуждению этих действий и привлечению виновных к ответственности.