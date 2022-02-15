США: мы находимся на завершающей стадии сложных переговоров в Вене

«Мы будем немного осторожнее в отношении прогресса, который мы можем увидеть на переговорах в Вене, потому что мы находимся на завершающей стадии сложных переговоров с основными сторонами», - заявил он журналистам.

Представитель Госдепартамента продолжил заявления Запада о давлении на Иран за столом переговоров, и хотя, несмотря на дипломатию нынешних политиков Белого дома в отношении Ирана, пришло время принять демократическое решение Байдена из-за нарушения Вашингтоном ядерной сделки. «Дело в том, что этот заключительный период является решающим, в течение которого мы сможем определить, возможен ли ответный возврат к присоединению к ядерной сделке», - добавил он.

«Наши европейские партнеры, а также Россия и Китай хотят немедленно прийти к соглашению, но время почти истекло», — говорится в заявлении высокопоставленного представителя Госдепартамента США.

«Мы ясно дали понять, что, учитывая нынешние темпы прогресса Ирана в ядерной области, у нас мало времени на этот прогресс», - сказал он, не упоминая обязательств США, повторяя опасения по поводу прогресса в ядерной программе Ирана.

Представитель Госдепартамента заявил, что переговоры между переговорными группами в Вене продолжаются, а переговоры с иранской делегацией продолжаются косвенно.

Эти заявления прозвучали после того, как министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сказал главе внешнеполитического ведомства ЕС и главному координатору переговоров в Вене Жозепу Боррелю: «некоторая поспешность, повторяющаяся игра текста и отсутствие серьезной воли со стороны Запада к достижению хорошего и заслуживающего доверия соглашения в Вене привели к ненужному затягиванию переговоров».

«Мы не отступим от наших красных линий, которые основаны на логике и реализме», — сказал он, поблагодарив за усилия Жозепа Борреля и Энрике Мора, главного переговорщика ЕС и координатора переговоров в Вене.

После телефонного разговора с министром иностранных дел Исламской Республики Иран глава внешнеполитического ведомства ЕС подчеркнул, что на переговорах в Вене может быть достигнуто соглашение.

«У меня был еще один важный телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Амиром Абдуллахияном. Как старший координатор Венских переговоров я твердо верю, что соглашение достигнуто. Пришло время сделать последнее усилие и достичь компромисса», - заявил Энрике Мора.