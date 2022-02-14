Главы МИД РФ и Ирана констатировали прогресс в вопросе иранской ядерной сделки

"Обсуждалась ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в контексте продолжающихся в Вене переговоров по восстановлению его полноценной реализации в изначально сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН. Министры констатировали ощутимое продвижение вперед на этом важном направлении", - говорится в сообщении МИД РФ.

В дипведомстве добавили, что стороны рассмотрели ход работы по выполнению договоренностей, достигнутых по итогам визита в Москву президента Ирана Эбрахима Раиси и переговоров с ним президента России Владимира Путина.

Лавров и глава МИД Ирана также обсудили в телефонном разговоре нагнетание некоторыми странами Запада нездоровой обстановки вокруг Украины.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым международным вопросам, включая нездоровую обстановку, нагнетаемую Западом вокруг Украины", - сообщили в дипведомстве.

Лавров во время разговора заявил, что информационная кампания Запада вокруг Украины касаемо "российской агрессии" несет провокационные цели.

"Лавров подчеркнул, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о "российской агрессии" против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к пагубным попыткам силового решения "проблемы Донбасса", - сообщили на Смоленской площади.