Иран: США играя с текстом ядерного соглашения, затянули переговоры в Вене

Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в понедельник во время телефонного разговора с главой дипломатии Евросоюза Жозепем Боррелем.

"Министр иностранных дел Ирана и глава дипломатии ЕС обсудили в понедельник по телефону ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в контексте продолжающихся в Вене переговоров по восстановлению соглашения", говорится в сообщении МИД РФ.

"Некоторые скептические оценки, повторяющаяся игра с текстом соглашения и отсутствие серьезной воли со стороны Запада для достижения хорошего и надежного соглашения в Вене привели к ненужному затягиванию переговоров", сказал глава иранского МИД.

"В любом предложении необходимо учитывать законные права и требования Исламской Республики Иран", отметил он.

Собеседники положительно оценили переговорный процесс в Вене, подчеркнув необходимость продолжения контактов между Ираном и ЕС для достижения соглашения.