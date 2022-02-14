14 февр. 2022 г., 19:21
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News Code: 84651392
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МИД: достижение хорошего соглашения по СВПД возможно в кратчайшие сроки

МИД: достижение хорошего соглашения по СВПД возможно в кратчайшие сроки

Тегеран, 14 февраля. ИРНА — Если США и три европейские страны проявят серьезный настрой, достижение хорошего соглашения по иранской ядерной сделке возможно в кратчайшие сроки.

Об этом заявил в понедельник глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на пресс-конференции по итогам переговоров в Тегеране с министром иностранных дел и обороны Ирландии Саймоном Коувени.

"Если США и три европейские страны проявят серьезный настрой по возвращению к полному выполнению своих обязательств в рамках ядерной сделки, достижение хорошего соглашения возможно в кратчайшие сроки", сказал Амир Абдоллахиян.

Глава иранского МИД добавил, что если будет заключено соглашение, то с Ирана снимаются санкции, поэтому в интересах Тегерана, чтобы это произошло завтра". "В этой связи мы торопимся заключить хорошее соглашение, однако оно должно обеспечивать права и национальные интересы иранского народа", указал он.

Кроме того, он подчеркнул, что Запад и США должны отказаться от попыток играть с текстом ядерного соглашения и затянуть время.

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