МИД: достижение хорошего соглашения по СВПД возможно в кратчайшие сроки

Об этом заявил в понедельник глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на пресс-конференции по итогам переговоров в Тегеране с министром иностранных дел и обороны Ирландии Саймоном Коувени.

"Если США и три европейские страны проявят серьезный настрой по возвращению к полному выполнению своих обязательств в рамках ядерной сделки, достижение хорошего соглашения возможно в кратчайшие сроки", сказал Амир Абдоллахиян.

Глава иранского МИД добавил, что если будет заключено соглашение, то с Ирана снимаются санкции, поэтому в интересах Тегерана, чтобы это произошло завтра". "В этой связи мы торопимся заключить хорошее соглашение, однако оно должно обеспечивать права и национальные интересы иранского народа", указал он.

Кроме того, он подчеркнул, что Запад и США должны отказаться от попыток играть с текстом ядерного соглашения и затянуть время.