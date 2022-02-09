Амир Абдоллахян обнародовал комплексный документ пассивной обороны МИД

Сегодня, в среду, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахян посетил первую выставку пассивной обороны Министерства иностранных дел.

В ходе визита Амир Абдуллахян представил всеобъемлющий документ пассивной защиты соответствующего министерства, включая физические и документальные разделы, и в своем заявлении оценил инициативу проведения выставки как полезную и эффективную для повышения осведомленности сотрудников министерства иностранных дел и дипломатов Исламской Республики Иран Контракт.