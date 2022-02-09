9 февр. 2022 г., 20:47
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News Code: 84645667
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Амир Абдоллахян обнародовал комплексный документ пассивной обороны МИД

Амир Абдоллахян обнародовал комплексный документ пассивной обороны МИД

Тегеран, 9 февраля, ИРНА - Хоссейн Амир Абдоллахиян представил комплексный документ пассивной обороны Министерства иностранных дел, включающий физические и документальные разделы.

Сегодня, в среду, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахян посетил первую выставку пассивной обороны Министерства иностранных дел.

В ходе визита Амир Абдуллахян представил всеобъемлющий документ пассивной защиты соответствующего министерства, включая физические и документальные разделы, и в своем заявлении оценил инициативу проведения выставки как полезную и эффективную для повышения осведомленности сотрудников министерства иностранных дел и дипломатов Исламской Республики Иран Контракт.

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