Венские переговоры: пора принимать решения со стороны США

Три европейские страны и Соединенные Штаты Америки после ряда драматических мер по установлению искусственных сроков и вселению чувства безотлагательности в достижении соглашения, показав споры между Конгрессом и Джо Байденом и представив предложенный Пакет целей «тройки» и США, чтобы обвинить Иран, прибегли к новому сценарию вливания чувства оптимизма и повышения общественных ожиданий в Иране по поводу исхода переговоров в Вене.

Фактически с самого начала переговоров они сделали все возможное, чтобы превратить Венское соглашение в публичное требование Ирана от правительства и оказать давление на переговорную команду, чтобы она приняла плохое или временное соглашение. Таким образом, распространение ложного оптимизма является последним проявлением атмосферы США и связанных с Белым домом СМИ в разгар разговоров, происходящих на международной арене из-за незаконных действий бывшего правительства и его долга перед международной ареной.

Американская журналистка Лаура Розен, которая ранее сообщала в своем аккаунте в Твиттере фальшивый отчет о действиях службы безопасности возле резиденции иранского посла в Вене, недавно заявила в захватывающем репортаже, что ей, вероятно, будет поручено достичь соглашения на следующей неделе. В своих мемуарах она подтвердила искусственную озабоченность Запада ядерным прогрессом и выдвинула на первый план новаторскую и гипотетическую концепцию «безвременья» с целью поставить под угрозу ядерную программу Ирана для достижения окончательного результата в Вене.

Во-первых, концепция времени «потери достижения соглашения» не имеет четкой и точной основы, и даже между Соединенными Штатами и сионистским режимом существуют разногласия по поводу того, как рассчитать эти предполагаемые временные рамки. Во-вторых, Исламская Республика Иран подчеркивает необходимость достижения хорошего, прочного и вызывающего доверие соглашения, и, в-третьих, достижение такого документа зависит только от политических решений Вашингтона.

В интервью СМИ на прошлой неделе официальные лица США в очередной раз установили новую дату в качестве крайнего срока для достижения соглашения в Вене, заявив, что до конца февраля еще есть время, чтобы спасти ядерную сделку. Правительство США уже должно было осознать, что оно просто оказывает давление на СМИ, устанавливая сроки и все больше и больше ставя под сомнение его авторитет, и такая тактика не может быть рычагом давления на иранскую делегацию.

Поэтому правительству США кажется лучше сосредоточиться на принятии необходимых решений и продвижении диалога, а не устанавливать искусственные сроки, которые постоянно меняются, и избегать создания ненужной и бесполезной срочности.

На самом деле, если правительство США действительно настроено на достижение соглашения в Вене, оно должно прекратить политическое, медийная шоу и попытки удовлетворить сионистский режим, который выступает против любого соглашения с Ираном и вообще любого дипломатического решения в регионе, и принимать решения.

Тот, что темпы венских переговоров и движения делегаций возросли, является фактом и свидетельствует о динамизме диалогового процесса. В пятницу все три рабочие группы (отмена санкций, ядерные вопросы и исполнительные механизмы) собрались для решения оставшихся вопросов. По словам главного переговорщика России Михаила Ульянова, в Вене ведется интенсивная работа по ядерной сделке.

«Мы подходим к завершающей стадии переговоров», — заявил на прошлой неделе верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель в резиденции посла Франции в Вашингтоне. «Я не знаю, будет ли это через неделю, две недели, три недели… Надеюсь, мы сможем прийти к соглашению в ближайшие недели», - добавил он.

Кроме того, переговорная группа Исламской Республики Иран с серьезной волей участвует в переговорах, чтобы достичь соглашения, которое будет служить интересам иранского народа. Али Багери Кани, старший переговорщик Ирана, сказал: «Чем серьезнее другая сторона будет готовиться к отмене санкций и принятию механизмов, рассматриваемых Ираном в этом отношении, тем короче будет время для достижения окончательного соглашения».

Но один из моментов, который следует иметь в виду по ходу переговоров, заключается в том, что после достижения возможной договоренности надо пройти период проверки выполнения обязательств западной стороны.

Хотя эта идея была принята всеми сторонами, из-за нового и беспрецедентного характера такой идеи ее преобразование в текст и процесс реализации были одной из самых сложных тем переговоров.

Хотя этот вопрос все еще продолжаются, этот так называемый «подготовительный период» может занять несколько недель или больше.

Этот период будет частью процесса проверки на практике, и именно в течение этого периода будут осуществляться административные приготовления, предварительные договоры и приготовления, связанные с выполнением обязательств другой стороны, и до завершения этого процесса Иран осуществит компенсационные шаги по ядерной программе.

Министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян говорит о проблеме проверки: «Одним из наиболее важных вопросов для нас является достижение точки, при которой, во-первых, иранская нефть будет продаваться легко и без каких-либо ограничений, а во-вторых, ее деньги поступят в иностранной валюте в Иран и мы можем использовать все его экономические преимущества в разных отраслях».