Власти Исламской Республики уже неоднократно называли основным целью переговоров в Вене отмену незаконных санкций США против иранского народа. Однако, несомненно, сохранение ядерных достижений страны также значимы, как и снятие санкций.

То, что само по себе стало предлогом для введения санкций и оказания давления на Иран, теперь служит ценным средством для отмены жестких санкций.

Опыт, с другой стороны, показал, что в отсутствие справедливого международного судебного или политического механизма для реализации права или действительных гарантий, обеспечивающих соблюдение международных соглашений другими сторонами, самой эффективной гарантией является независимая гарантия. Гарантия, которая не принадлежит никакому иностранному компоненту или элементу и полностью находится в распоряжении соответствующей страны.

Такие гарантии, исходящие из независимых потенциалов народа, считаются исходными. Исходные гарантии могут обеспечивать право Ирана на ответные действия в случае нарушения другой стороной своих обязательств.

Предоставление гарантий является одним из важнейших требований Ирана в ходе переговоров по отмене санкций в Вене. До сих пор прошли многие заседания на эту тему, но обсуждения пока продолжаются.

Год спустя после выхода США из ядерного соглашения Иран продолжал выполнять свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действию (СВПД) по иранской ядерной программе, чтобы дать возможность европейским странам компенсировать последствия выхода Вашингтона. Через год Иран сократил свои обязательства по ядерной сделке. Тегеран объяснил этот шаг реакцией на последствия выхода США из ядерной сделки, на восстановление санкций в отношении Тегерана, а также на неспособность европейских стран, включая Великобританию, ФРГ и Францию, выполнить их обязательства.

5 января 2020 года Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг" и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось".

При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.

В марте 2021 года замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи сообщил о начале процесса обогащения страной урана до 60% и установка новых 1000 центрифуг на ядерном объекте в Натанзе.

Обязательства Ирана носят характер «Быстрая обратимость», так как опыт другой стороны в отношении способности Исламской Республики Иран показывает возможность возрождения ядерного потенциала в краткосрочной перспективе, а также усилия группы переговорщиков по обеспечению гарантий новых ядерных достижений.

Другая сторона теперь хорошо понимает, что выполнение Ираном своих ядерных обязательств будет «условным» и продолжается до тех пор, пока другая сторона будет соблюдать свои обязательства.

Тот факт, что другая сторона признается в ядерной мощности Ирана, показывает стабильность любого возможного соглашения в Вене по сравнению с ядерной сделкой 2015 года.