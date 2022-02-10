США более активно принимают участие в переговорах в Вене

После возобновления переговоров в Вене спецпредставитель США по Ирану Роберт Мали провел отдельные переговоры с главами делегаций России и «евротройки» (Франция, Великобритания и ФРГ).

По данным СМИ, он также в режиме видеоконференции провел переговоры с координатором Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бреттом Макгерком и высокопоставленными членами комитета по иностранным делам Палаты представителей. В ходе встречи обсуждено развитие ситуации вокруг СВПД на переговорах в Вене.

Во вторник в Вене возобновятся переговоры по СВПД. В конце января участники переговоров решили взять паузу для консультаций в своих столицах.

В понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Иран ожидает принятия необходимых решений, особенно в Вашингтоне. "Снятие санкций и извлечение пользы от экономических дивидендов сделки - наша "красная линия", подчеркнул дипломат.

По словам Хатибзаде, участники переговоров в Вене продолжат обсуждение возможного возвращения США в СВПД, а также пути обеспечения "полного и эффективного выполнения соглашения всеми сторонами".