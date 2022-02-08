В Вене начались консультации Багери и Мора

После встречи с заместителем генерального секретаря Европейской службы внешних действий, Багери проведет переговоры с главами других делегаций на переговорах в Вене.
Во вторник после небольшого перерыва в Вене возобновился восьмой раунд переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
В конце прошедшего месяца участники переговоров по иранской ядерной программе решили взять паузу для консультаций в своих столицах.
Ранее во вторник осведомленный источник, близкий к иранской делегации на переговорах в австрийской столице сообщил корреспонденту ИРНА, что иранская делегация при полной координации с высшими руководителями страны на переговорах в Вене по восстановлению СВПД обсудит четыре конкретных направления.
Тегеран, 8 февраля. ИРНА — Заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани провел во вторник переговоры с заместителем генерального секретаря Европейской службы внешних действий Энрике Мора.
После встречи с заместителем генерального секретаря Европейской службы внешних действий, Багери проведет переговоры с главами других делегаций на переговорах в Вене.
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