Иранская делегация прнимает участие в переговорах в Вене в полной координации с высшими руководителями страны

Об этом рассказал во вторник корреспонденту ИРНА осведомленный источник, близкий к иранской делегации на переговорах в австрийской столице.

Замглавы МИД Ирана, глава иранской делегации Али Багери Кани прибыл во вторник в Вену для продолжения переговоров по отмене санкций и восстановлению СВПД.

В конце прошедшего месяца участники переговоров по иранской ядерной программе решили взять паузу для консультаций в своих столицах.

"Во время пребывания в Тегеране на прошлой неделе иранская делегация провела подробные консультации с высшими руководителями страны", рассказал источник.

По его словам, иранская делегация и высшие руководители страны пришли к единому мнению по четырем направлениям: отмене санкций, проверке, получению гарантий и ядерной программе.