Главы МИД Ирана и РФ обсудили ситуацию вокруг СВПД

"Обсуждено развитие ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в контексте продолжающихся в Вене переговоров по восстановлению полноценной реализации ядерной сделки. Министры высказались в пользу скорейшего реанимирования СВПД в его изначально сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в МИД РФ стороны также обменялись мнениями по итогам успешно прошедшего визита в Россию президента Ирана Эбрахима Раиси, выступив за дальнейшее расширение сотрудничества во всех областях "на основе договоренностей лидеров". "Затрагивалась также региональная проблематика", - добавили в дипведомстве.

Разговор состоялся по инициативе иранской стороны.