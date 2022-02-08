8 февр. 2022 г., 17:54
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News Code: 84643974
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Главы МИД Ирана и РФ обсудили ситуацию вокруг СВПД

Главы МИД Ирана и РФ обсудили ситуацию вокруг СВПД

Тегеран, 8 февраля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора во вторник обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) в контексте переговоров в Вене.

"Обсуждено развитие ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в контексте продолжающихся в Вене переговоров по восстановлению полноценной реализации ядерной сделки. Министры высказались в пользу скорейшего реанимирования СВПД в его изначально сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в МИД РФ стороны также обменялись мнениями по итогам успешно прошедшего визита в Россию президента Ирана Эбрахима Раиси, выступив за дальнейшее расширение сотрудничества во всех областях "на основе договоренностей лидеров". "Затрагивалась также региональная проблематика", - добавили в дипведомстве.
Разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

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