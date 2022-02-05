Амир Абдоллахиян рассказал об визите Раиси в Мосвку

Эбрахим Раиси возглавил политическую и экономическую делегацию высокого уровня в Москву 19 января по официальному приглашению своего российского коллеги Владимира Путина.

«Во время моего визита в Россию три месяца назад мой российский коллега Сергей Лавров объявил, что г-н Путин пригласит г-на Раиси посетить Россию», — сказал министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдоллахян в фильме, документирующем эту поездку.

«В ответ на это приглашение я объявил, что Исламская Республика в соответствии со своей политикой, ориентированной на соседей, приветствует это приглашение и расширение поездок и общения на уровне лидеров», - заявил он.

«Президент сказал мне, что везде в Азии, между соседями и другими континентами мира, где есть интересы Исламской Республики Иран, и они готовы сотрудничать и помогать, Я пойду, и нет красной линии», - пояснил он.

Относительно сообщения о поездках президента Западу в последние несколько месяцев министр иностранных дел сказал: «В этих поездках Западу дается сигнал о том, что Иран, активно участвуя в венских переговорах, не будет класть все яйца на в одну корзине для снятия санкций. Он не приемлет политических игр и обманов за столом переговоров и не держит правительство в напряжении».