Почему Запад преувеличивает угрозу вторжения России на Украину?

"За рубежом есть ощущение, что здесь идет война. Это не так", это слова президента Украины Владимира Зеленского, который считает, что США преувеличивают угрозу вторжения России на Украину.

29 января телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что между Соединёнными Штатами и Украиной усиливается напряжённость из-за позиции Киева по вопросу об угрозе «вторжения» России.

Уточняется, что разногласий становится всё больше на почве того, как трактовать и открыто комментировать оценки разведки США о якобы готовящемся «нападении» России на Украину.

Согласно сообщениям, Состоявшийся в четверг телефонный разговор президента США Джо Байдена и его украинского коллеги был напряженным. Очередной скандальный телефонный разговор Зеленского с президентом США!

Источник в правительстве Украины рассказал телеканалу CNN, что телефонный разговор президента Байдена и Зеленского нельзя охарактеризовать как конструктивный. Кроме того, республиканцы в Палате представителей США призвали главу Белого дома обнародовать стенограмму этой беседы.

Во время телефонного разговора между Байденом и Зеленским президент США, похоже, пытался убедить своего украинского коллегу в том, что российская угроза серьезна. Хотя Зеленский не стал отрицать угрозу, но считает, что Байден преувеличивают угрозу вторжения России на Украину.

Россия неоднократно заявляла, что не намерена начинать военную агрессию против Украины. Россия не собирается начинать войну против Украины. Москва намерена решать конфликт с США и НАТО только дипломатическими методами. Так прокомментировал проблему напряженности в Европе глава МИД Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям.

Накануне также Лавров заявил, что Запад хочет затянуть Украину в НАТО, но это не укрепит безопасность альянса, а подорвет отношения Запада с Россией.

"Каждый раз получается, что линия, которую они (страны НАТО) должны оборонять, сдвигается всё восточнее. Сейчас она уже вплотную подошла к Украине. Эту страну тоже хотят туда затянуть. Хотя всем понятно, что Украина не готова и никакого вклада в укрепление безопасности НАТО не сделает", сказал Лавров в программе "Воскресное время" на Первом канале, передает РИА Новости.

По его словам, это реально подорвет отношения Запада с Россией, поскольку станет грубейшим нарушением официального политического обязательства, которое брали на себя президенты США и других стран-членов Альянса.

Озабоченность россиян развитием Организации Североатлантического договора, безусловно, является главной причиной сосредоточения российских войск на западных границах страны, хотя украинские власти недавно признали, что собранных у границ Украины российских солдат недостаточно для полноценного вторжения.

В связи с этим, постпред РФ при международных организациях в Вене написал в своем Twitter, что " Очень интересно. Украинские власти считают, что непосредственной угрозы со стороны России нет. Но западные чиновники и СМИ настаивают на обратном. Очевидно, они являются "большим католиком, чем Папа римский" Зачем? Какова их цель?"

Похоже российский дипломат задал интересный вопрос!

Почему Запад настаивают на том, что ситуация на украинско-российской границе являеся критической, можно рассмотреть с двух точек зрения: внутриполитическая ситуация в США и ​​ ситуация в НАТО.

Если смотреть на нынешнее состояние администрации Байдена в США, мы придем к охваченному кризисом правительству, которое пытается восстановить свой имидж.

Годовая инфляция в США по итогам декабря 2021 года ускорилась до 7%, в Соединенных Штатах начинается новая волна коронавируса. Кроме того, в прошлом году США вывели свои войска из Афганистана. Все это привело к тому, что средний рейтинг одобрения работы Джо Байдена в начале 2022 года рейтинг Байдена упал до 40%, став самым низким показателем одобрения с начала его президентства. Наиболее высокий показатель одобрения работы Байдена был отмечен в начале правления США в конце января прошлого года, а также в апреле прошлого года. Тогда рейтинг одобрения деятельности Байдена в качестве главы государства составил 57%.

С другой стороны, неудачи администрации Байдена, по мнению американских СМИ, закончились в пользу республиканцев. "Многие республиканцы заявляют, что не видят необходимости менять свое поведение или представлять позитивную повестку дня в год выборов, которые, по их словам, станут референдумом, чтобы решить судьбу Байдена", пишет «The New York Times».

В такой ситуации администрации США необходимо иметь достижения, чтобы представить их своему народу, и когда такое достижение недоступно в пределах границ США, оно должно заглянуть за его пределы, чтобы найти его.

преувеличение угрозы войны в Украине, а затем контроль над этой угрозой может в некоторой степени восстановить распавшийся имидж администрации Байдена в Соединенных Штатах и ​​стать обезболивающим для разочарования демократов.

С другой стороны, оказание давления на Россию является особым достижением для демократов и может, по крайней мере, снова дать избирателям-демократам надежду на администрацию Байдена.

Демократы считают, что на выборах 2016 года проиграли республиканцам из-за вмешательства России. Москва неоднократно отрицала подобные обвинения, однако это утвеждение стало мощным аргументом среди сторонников демократов.

Кроме, того НАТО нуждается в угрозе, чтобы оправдать свое существование и связанные с этим расходы. По сути, у НАТО не было философии существования после окончания холодной войны, не говоря уже о развитии в Восточной Европе, где она всегда считалось задним двором России.

С другой стороны, неприемлемые действия НАТО, особенно Соединенных Штатов, в Афганистане запятнали имидж этого альянса. Поэтому, чтобы оставаться ценным, ему нужна угроза, которую он сможет преодолеть. Такая угроза, вероятно, должна быть угрозой, которая на самом деле не существовала, но преувеличена в общественном мнении.

В НАТО прекрасно понимают, что если будет полномасштабная война между Россией и Украиной, мало что будет сделано ни украинской армией, ни силами НАТО в Восточной Европе, но они сейчас хотят показать, что предотвратили полномасштабную войну.

Угроза санкций

В воскресенье, в сенате США пригрозили ввести санкции против России "авансом". Влиятельные сенаторы США от обеих партий заявили, что рассчитывают в скором времени завершить согласование пакета санкций на случай нападения России на Украину.

Глава международного комитета сената США Роберт Менендес в интервью телеканалу CNN сказал, что часть санкций, которые планируется ввести против России при обострении ситуации вокруг Украины, могут применить в качестве превентивной меры.

Менендес пояснил, что речь может пойти о мерах в ответ на такие приписываемые России вещи, как кибератаки, операции под прикрытием, попытки ослабить украинские власти.

Похоже, России в любом случае стоит готовиться к новым санкциям со стороны Запада. Политику санкций уже давно проводят американцы и их союзники, и мишенью этих санкций вновь могут стать россияне, даже если на российско-украинской границе ничего особенного не произойдет.