30 янв. 2022 г., 21:42
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News Code: 84632414
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Командующий ВМФ: цель военных учений Иран-Россия-Китай - установить безопасность в регионе

Командующий ВМФ: цель военных учений Иран-Россия-Китай - установить безопасность в регионе

Тегеран, 30 января, ИРНА - Командующий ВМФ генерал Шахрам Ирани сказал, что военно-морские учения напомнили странам региона, а также врагам революции, что независимые страны могут, объединившись, представить новую модель, в которой их действия основаны на обеспечении безопасности судоходства и в результате во всем мире.

«Комбинированные упражнения имеют свое определение и характеристики в мире. Характерной чертой совместных учений Ирана, России и Китая было то, что три страны с тремя разными подходами в области морского функционального типа и оборудования, не имевшие никакого сходства друг с другом, собрались вместе, и все три создали свои собственные творения», - отметил он.

«Эти учения имели региональное значение, особенно для дружественных стран и стран оси сопротивления, и напомнили нам о том, что Исламская революция принесла нам то, с чем мы можем установить безопасность в регионе, полагаясь на наши внутренние возможности. Благодаря этому мы можем обеспечить мир для людей», - добавил он.

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