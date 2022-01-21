Координация между Ираном, Китаем и Россией находится на самом высоком уровне

"Стратегический флот Армии Исламской Республики Иран как региональная держава в последнее десятилетие имел серьезное и активное присутствие в регионе", сказал Ирани на полях совместных учений ВМС Ирана, Китая и России.

По его словам, ВМС Ирана, России и Китая прелагают все усилия для обеспечения морской безопасности и безопасности судоходства.

В пятницу, Иран, Китай и Россия начали в Индийском океане совместные военно-морские учения «Пояс морской безопасности 2022 года».

Совместные учения «Пояс морской безопасности 2022 года» стали третьими совместными военно-морскими учениями Ирана, Китая и России.

С иранской стороны в совместных учениях принимают участие подразделения ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и иранской армии.

"Согласно программе, запланированы различные тактические маневры, включая спасение горящего корабля, освобождение захваченного судна и стрельба по морским мишеням в дневное и ночное время", заявил официальный представитель совместных учений адмирал Мостафа Таджодини.