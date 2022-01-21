Координация между Ираном, Китаем и Россией находится на самом высоком уровне

"Стратегический флот Армии Исламской Республики Иран как региональная держава в последнее десятилетие имел серьезное и активное присутствие в регионе", сказал Ирани на полях совместных учений ВМС Ирана, Китая и России.
По его словам, ВМС Ирана, России и Китая прелагают все усилия для обеспечения морской безопасности и безопасности судоходства.
В пятницу, Иран, Китай и Россия начали в Индийском океане совместные военно-морские учения «Пояс морской безопасности 2022 года».
Совместные учения «Пояс морской безопасности 2022 года» стали третьими совместными военно-морскими учениями Ирана, Китая и России.
С иранской стороны в совместных учениях принимают участие подразделения ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и иранской армии.
"Согласно программе, запланированы различные тактические маневры, включая спасение горящего корабля, освобождение захваченного судна и стрельба по морским мишеням в дневное и ночное время", заявил официальный представитель совместных учений адмирал Мостафа Таджодини.
Тегеран, 21 января. ИРНА — Сегодня координация и взаимодействие Военно-морских сил Китая и России с иранскими ВМС находятся на самом высоком уровне. Об этом заявил в четверг командующий ВМС армии Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани.
"Стратегический флот Армии Исламской Республики Иран как региональная держава в последнее десятилетие имел серьезное и активное присутствие в регионе", сказал Ирани на полях совместных учений ВМС Ирана, Китая и России.
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