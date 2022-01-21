В Индийском океане начались совместные учения ВМС Ирана, Китая и России

Совместные учения «Пояс морской безопасности 2022 года» стали третьими совместными военно-морскими учениями Ирана, Китая и России.

С иранской стороны в совместных учениях принимают участие подразделения ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и иранской армии.

"Согласно программе, запланированы различные тактические маневры, включая спасение горящего корабля, освобождение захваченного судна и стрельба по морским мишеням в дневное и ночное время", заявил официальный представитель совместных учений адмирал Мостафа Таджодини.

Ранее отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома", стал на якорную стоянку на рейде порта Чахбехар (Иран).