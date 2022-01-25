Альянс Иран-Китай-Россия положит конец гегемонии Запада, считает чилийский эксперт

"Визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Москву был позитивным сама по себе, и он будет иметь положительные политические и экономические результаты, помимо укрепления двусторонних связей" добавил Леаль.

По мнению экспертов и СМИ, формирование группы Ирана, Китая и России со стратегическим альянсом во главе – это масштабная, необходимая и реальная возможность победить односторонность и гегемонию Запада, которая вызывает тревогу у Вашингтона и его союзников.

Он также сказал, что альянс Иран-Китай-Россия будет иметь население около двух миллиардов человек, охватит 29 миллионов квадратных километров и будет составлять 22 процента мирового ВВП.

Кроме того, продолжил Жофре Леаль, Россия и Китай являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, которые могут использовать право вето.

По его словам, Иран, Китай и Россия обладают необходимой военной мощью и возможностями для противодействия любому конфликту на море, на земле и в небе.

Чилийский эксперт также отметил, что союз с Китаем и Россией мог бы помочь Ирану безопасно экспортировать свою нефть и газ в страны, на которые распространяются санкции, хотя сам по себе не стал бы сдерживающим фактором от введения санкций.

Альянс также направит сообщение европейским странам, участвующим в переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, о том, что продолжение их уступчивого подхода к США создает для них больше трудностей, чем преимущества.