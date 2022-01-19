Межгосударственные отношения России и Ирана

20 мая 1920 года правительства РСФСР и Персии обменялись нотами о взаимном признании. 25 декабря 1991 года Иран выразил готовность продолжать отношения с Россией как государством-преемником СССР.

Важным вкладом в укрепление договорно-правовой базы российско-иранских отношений стало подписание 12 марта 2001 года в Москве президентами двух стран Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран (вступил в силу 5 апреля 2002 года).

Российско-иранский политический диалог основывается на совпадении или близости позиций двух стран по большинству вопросов мировой и региональной повестки дня, в частности, построению многополярного миропорядка, основанном на международном праве, укреплению роли ООН в международных делах, противодействию новым вызовам и угрозам.

Взаимодействие с Ираном является важным направлением обеспечения национальных интересов нашей страны, нацелено на укрепление стабильности и безопасности в Закавказье и Центральной Азии, на Ближнем и Среднем Востоке.

Между Россией и Ираном поддерживаются постоянные контакты на высшем и высоком уровнях.

27-28 марта 2017 года президент Ирана Хасан Роухани посетил Россию с официальным визитом.

По итогам переговоров был подписан ряд двусторонних документов. Состоялась отдельная встреча Хасана Роухани с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

1 ноября 2017 года президент РФ Владимир Путин посетил Тегеран с рабочим визитом для участия в трехсторонней встрече глав России, Ирана и Азербайджана. В ходе визита он встретился с Верховным руководителем Ирана Али Хаменеи и президентом Ирана Хасаном Роухани.

22 ноября 2017 года в Сочи состоялась встреча Владимира Путина с президентом Ирана Хасаном Роухани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры были посвящены проблематике сирийского урегулирования с учетом совместной работы в астанинском формате.

По окончании встречи Владимир Путин провел отдельную двустороннюю встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани.

4 апреля 2018 года Владимир Путин и Хасан Роухани провели встречу в Анкаре. Лидеры обсудили актуальные вопросы отношений двух стран, международной и региональной повестки дня. Также состоялась трехсторонняя встреча глав России, Ирана и Турции.

9 июня состоялась встреча Владимира Путина и Хасана Роухани "на полях" саммита ШОС в Циндао (Китай).

12 июля Владимир Путин принял старшего советника Верховного руководителя Ирана по международным вопросам Али Акбара Велаяти. Он передал главе российского государства послания от верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи и президента Ирана Хасана Роухани.

12 августа президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани провели встречу "на полях" Каспийского саммита в Актау (Казахстан).

7 сентября президент России Владимир Путин посетил Тегеран, где принял участие в третьей трехсторонней встрече глав государств – гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Состоялись также отдельные двусторонние встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани и с Верховным руководителем Ирана Али Хаменеи.

14 февраля 2019 года президент Ирана Хасан Роухани прибыл в Сочи для участия в трехстороннем саммите Россия – Турция – Иран по сирийскому урегулированию. "На полях" саммита состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина с Хасаном Роухани.

14 июня Владимир Путин и Хасан Роухани побеседовали по завершении саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке (Киргизия).

16 сентября президенты двух стран провели переговоры "на полях" трехстороннего саммита по Сирии в Анкаре (Турция). Они обсудили ключевые вопросы российско-иранского сотрудничества в энергетической, транспортной и промышленной сфере, а также договорились активизировать работу по расширению прямых расчетов в национальных валютах.

1 октября 2019 года Владимир Путин и Хасан Роухани провели встречу в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

1 июля 2020 года президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани общались по видеосвязи в рамках виртуального заседания глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

19 июня Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ибрахиму Раиси по случаю победы на выборах президента Ирана.

17 сентября 2021 года президент Ирана Ибрахим Раиси принял участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

Владимир Путин и Ибрахим Раиси неоднократно общались по телефону, в последний раз – 16 ноября 2021 года.

Поддерживаются контакты по линии министерств иностранных дел.

В 2020 году министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф трижды посетил Москву с рабочими визитами (16 июня, 21 июля, 24 сентября), в 2021 году – 26 января.

13 апреля 2021 года министр иностранных дел России Сергей Лавров с рабочим визитом посетил Тегеран, где состоялись его переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Зарифом. Сергей Лавров был принят президентом Ирана Хасаном Роухани и спикером меджлиса Мохаммадом Багером Галибафом.

5 октября 2021 года Москву с первым визитом посетил министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейн Амир Абдоллахиан.

На постоянной основе проводятся российско-иранские межмидовские консультации на уровне заместителей министров по вопросам двусторонних отношений, СВПД, проблемам Ближнего Востока и Северной Африки, урегулирования ситуации в Сирии, Афганистане.

Поддерживаются межпарламентские связи, налажен контакт на уровне министерств и ведомств двух стран.

8-9 февраля 2021 года по приглашению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина в российской столице с первым зарубежным визитом в новом качестве побывал его иранский коллега Мохаммад Багер Галибаф. Глава Меджлиса Ирана был также принят председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и встретился с секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым.

Россия внесла весомый вклад в урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы (ИЯП). В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе США из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В настоящее время в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона с Тегерана. 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд.

Стабильно осуществляется торгово-экономическое сотрудничество. По итогам 2020 года объем внешней торговли России и Ирана составил 2,2 миллиарда долларов, в том числе российского экспорта – 1,4 миллиарда долларов и импорта – 795,7 миллиона долларов.

За январь-ноябрь 2021 года оборот внешней торговли России и Ирана составил 3,75 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 2,9 миллиарда долларов и импорт – 859,5 миллиона долларов.

Российский экспорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем; машинами, оборудованием и транспортными средствами; древесиной и целлюлозно-бумажными изделиями; продукцией химической промышленности; металлами и изделиями из них. В структуре импорта – продовольственные товары и сельхозсырье; продукция химической промышленности; металлы и изделия из них; минеральные продукты; текстиль и обувь; машины, оборудование и транспортные средства.

Действует постоянная российско-иранская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК). Очередное 15-е заседание прошло в июне 2019 года в Иране.

17 мая 2018 года было подписано Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны. Документ вступил в силу 27 октября 2019 года. В настоящее время ЕАЭС и Иран ведут работу над созданием зоны свободной торговли.

Крупнейшим совместным проектом двух стран считается сооружение АЭС "Бушер" в Иране. Первый блок атомной станции, достроенный с участием России, подключили к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Сейчас ведется строительство второго, заключен контракт на создание третьего. Помимо этого, Москва поставляет Тегерану ядерное топливо, необходимое для работы реактора первого блока.

В июне 2021 года началась реализация проекта по созданию в провинции Хормозган на юге Ирана тепловой электростанции (ТЭС) "Сирик" с привлечением российского госкредита.

Изначально соглашение о строительстве ТЭС было подписано в декабре 2016 года и предусматривало финансирование со стороны России в 1,2 миллиарда евро. Мощность ТЭС должна составить 1,4 ГВт. Электростанция, как сообщалось ранее, будет состоять из 4-х паросиловых блоков по 350 МВт.

Сельское хозяйство является одним из основных направлений взаимодействия двух стран. На протяжении последних лет товарооборот продукции АПК показывает положительную динамику. По словам министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, на продукцию АПК приходится более 80% всего российского экспорта в Иран. Основу российского экспорта в Иран составляют масложировая продукция и зерновые.

Открыт также доступ на иранский рынок для основных видов отечественной продукции животного происхождения. В частности, в настоящее время право поставок сырого мяса в Иран имеют 34 российских предприятия. Продолжается работа по расширению списка поставляемой продукции – в ближайшее время российская сторона рассчитывает получить ветеринарно-санитарные требования для готовой мясной и молочной продукции.

Иран в свою очередь готов стать региональным хабом для экспорта российского зерна и другой сельхозпродукции из РФ в различные страны. В частности, речь идет и о мукомольной продукции, и о товарах животноводства.

Российско-иранское военно-техническое сотрудничество развивается в строгом соответствии с действующими международно-правовыми нормами. В 2007 году был заключен контракт на поставку Ирану зенитно-ракетных комплексов С-300. Однако его выполнение было приостановлено с принятием 9 июня 2010 года Советом Безопасности ООН резолюции 1929, которая наложила запрет на передачу Ирану современных вооружений, в том числе ракет и ракетных систем. В апреле 2015 года президент России Владимир Путин снял запрет на поставку С-300 в Иран. В июне стало известно, что Москва и Тегеран вновь готовят контракт. В ноябре 2015 года контракт на поставку С-300 в Иран вступил в силу. В октябре 2016 года стало известно, что Россия завершила исполнение контракта на поставку зенитных ракетных систем С-300 в Иран.

Как заявлял директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев, Москва также реализовала ряд других контрактов, не попадавших под санкции СБ ООН. Так, Тегеран закупил у Москвы комплекс ремонтно-диагностического оборудования, средства радиомониторинга и комплексы радиотехнической разведки.

Посол России в Тегеране Леван Джагарян заявлял, что Россия и Иран после отмены оружейного эмбарго ООН ведут диалог по всей номенклатуре военной продукции.

По данным Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), Иран интересовался российскими ракетными катерами, корветами, а также десантными кораблями на воздушной подушке. Кроме того, Тегеран нуждался в модернизации трех подводных лодок класса Кило российского производства, которые находятся на вооружении ВМС страны. Указанная модернизация предполагала в том числе установку ракетного комплекса "Клаб-С". Помимо этого, Иран рассматривал возможность заказа у России новых подлодок проекта 636.

Кроме того, директор ЦАМТО Игорь Коротченко сообщал, что Тегеран хотел бы получить российские истребители Су-30 и МиГ-29СМТ. Большой интерес Иран проявлял и к модернизированным штурмовикам Су-25. Исламская республика также могла заказать модернизацию имеющегося парка танков Т-72, а также закупить новые танки Т-90С (порядка 350 единиц) и боевые машины пехоты БМП-3.

Рост товарооборота положительно влияет на кооперацию двух стран, в том числе, по наращиванию объема расчетов в национальных валютах. В 2018 году расчеты в национальных валютах составили чуть более 40%, в то время как в 2019 году они, согласно разным оценкам, превысили 50%.

Развивается российско-иранское сотрудничество в культурной, гуманитарной и научно-образовательной сферах. С 1998 года работает Культурное представительство при посольстве Исламской Республики Иран в Москве.

В 2017 году в Иране на факультете иностранных языков и литературы Тегеранского университета открылся первый в республике Русский центр.

Ежегодно гражданам Ирана предоставляется возможность пройти обучение в вузах Российской Федерации как за счет средств федерального бюджета в рамках квоты, установленной правительством РФ.

В условиях непростой санитарно-эпидемиологической обстановки в мире между Москвой и Тегераном налажено эффективное практическое сотрудничество в области противодействия распространению COVID-19. Осуществляются поставки в Иран российской вакцины "Спутник V". Иранские власти также одобрили применение в стране однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт".

*Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников