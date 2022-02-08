Запад должен принять эффективное решение об отмене санкций, заявил Амир Абдоллахиян

Иранский министр поздравил с великолепной церемонией открытия зимних Олимпийских игр в Пекине и заявил о своей уверенности в том, что Игры будут успешными.

Указав на недавнее письмо президента Ирана Эбрахима Раиси председателю КНР Си Цзиньпину, Ван И подчеркнул, что Китай продолжит углублять взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в различных областях, укреплять контакты и координацию с Ираном в международных и региональных делах, обогащая содержание отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.

Амир Абдоллахиан высоко оценил позицию КНР на переговорах по отмене санкций в Вене.

Он отметил, что Иран твердо намерен достичь соглашения путем переговоров, при этом обеспечив эффективную защиту своих национальных интересов. По его словам, любое соглашение должно достигаться путем консультаций и переговоров и не может быть навязано другим в одностороннем порядке. Окончательный текст соглашения должен стать результатом совместных консультаций, добавил иранский министр.

Ван И, со своей стороны, указал, что Китай ценит принципиальную позицию Ирана, которая предполагает решение проблемы путем переговоров, и поддерживает иранскую сторону в выдвижении ею обоснованных требований в переговорном процессе.

В рамках переговорного процесса, по мнению Ван И, в целом предпринимаются позитивные шаги к окончательному урегулированию проблемы. Китай надеется, что все стороны в полной мере учтут законные права и интересы Ирана, отметил китайский министр.

Он добавил, что Китай готов работать с заинтересованными сторонами и прилагать дальнейшие конструктивные усилия для скорейшего возобновления реализации СВПД.

Стороны также обменялись мнениями по афганскому вопросу.