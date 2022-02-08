Замглавы МИД Ирана отправился в Вену для продолжения переговоров по СВПД

Ожидается, что главный переговорщик Ирана по прибытии в Вену проведет переговоры с политическим директором внешнеполитической службы Евросоюза, заместителем ее генерального секретаря Энрике Мора.
В минувшую неделю участники переговоров решили взять паузу для консультаций в своих столицах.
Ранее в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран ожидает от противоположной стороны, в частности Вашингтона принятия необходимых решений.
Тегеран, 8 февраля. ИРНА — Замглавы МИД Ирана, глава иранской делегации Али Багери Кани отправился во вторник в Вену для продолжения переговоров по отмене санкций и восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Ожидается, что главный переговорщик Ирана по прибытии в Вену проведет переговоры с политическим директором внешнеполитической службы Евросоюза, заместителем ее генерального секретаря Энрике Мора.
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