Замглавы МИД Ирана отправился в Вену для продолжения переговоров по СВПД

Ожидается, что главный переговорщик Ирана по прибытии в Вену проведет переговоры с политическим директором внешнеполитической службы Евросоюза, заместителем ее генерального секретаря Энрике Мора.

В минувшую неделю участники переговоров решили взять паузу для консультаций в своих столицах.

Ранее в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран ожидает от противоположной стороны, в частности Вашингтона принятия необходимых решений.